New Pokémon Snap: Neue Online- und Foto-Funktionen vorgestellt

Bevor zum Jahresende Remakes der beiden Nintendo DS-Klassiker Pokémon Diamant und Perl für die Switch erscheinen, dürfen Spieler bereits im April wieder auf Fotosafari gehen und die Verhaltensweisen der Taschenmonster in ihrer natürlichen Umgebung beobachten. Jetzt zeigt ein weiterer Trailer neue Ausschnitte aus New Pokémon Snap und stellt die Gameplay-Features genauer vor.Schauplatz von New Pokémon Snap ist die Lentil-Region, die sich durch äußerst ab­wechs­lungs­rei­che Umgebungen wie Dschungel, Wüsten oder tropische Inseln auszeichnet - und natürlich Heimat zahlreicher Pokémon ist. Diese müssen jedoch nicht gefangen, sondern lediglich fotografiert werden.Mit sogenannten Lumina-Kugeln können Pokémon vorübergehend zum Leuchten gebracht werden, was vor allem nachts für beeindruckende Schnappschüsse sorgt. Wie Nintendo im Video zeigt, können Fotos etwa mit Rahmen und Stickern verschönert und anschließend online mit Freunden oder gleich der ganzen Welt geteilt werden.New Pokémon Snap ist der Nachfolger zu Pokémon Snap, das hierzulande vor rund 20 Jah­ren für die Nintendo 64-Konsole erschien. Los geht die Fotojagd am 30. April 2021 auf der Nintendo Switch.