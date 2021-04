New Pokémon Snap - Die bunte Fotosafari zeigt sich im Launch-Trailer

New Pokémon Snap ist ab sofort für die Nintendo Switch erhältlich und lädt Spieler auf eine bunte Fotosafari ein, bei der diese die wilden Taschenmonster in ihrer natürlichen Umgebung beobachten und in einzigartigen Schnappschüssen festhalten können.Im Launch-Trailer zeigen Nintendo und The Pokemon Company, was Spieler bei ihrem Aus­flug in die Lentil-Region erwartet. In den unterschiedlichen Umgebungen wie Stränden, Wüsten oder Dschungeln können Spieler mehr als 200 unterschiedliche Pokémon entdecken und ihre individuellen Verhaltensmuster studieren. So wie im originalen Pokémon Snap auf dem Nintendo 64 schweben Spieler mit ihrem Gefährt auf einer festen Route durch die Region und können sich so vollkommen auf die perfekten Schnappschüsse konzentrieren.Mit den Fotos können Spieler ihren eigenen Fotodex erschaffen. Außerdem kann Professor Mirror die Aufnahmen bewerten und so wertvolle Tipps für noch bessere Bilder geben. Wer möchte, darf seine Schnappschüsse mit Rahmen, Effekten, Filtern und Stempeln ver­schö­nern und anschließend online mit der Community teilen.