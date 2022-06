Neuer Witchfire-Trailer: Der Shooter startet bald im Early-Access

Um den bereits vor einigen Jahren angekündigten Shooter Witchfire war es zuletzt ziemlich still geworden, beim Summer Game Fest meldete sich das Spiel mit einem durchaus vielversprechenden Trailer nun zurück. Schon bald startet außerdem eine erste spielbare Version im Early Access.Schauplatz des Roguelite-Ego-Shooters ist eine finstere Fantasywelt, in welcher Spieler bei der Suche nach Erlösung Jagd auf eine mächtige Hexe machen. Auf dem Weg zu diesem Ziel müssen zunächst aber noch reichlich andere Dämonen und Monster aus dem Weg geräumt werden. Bei dieser Aufgabe helfen diverse Feuerwaffen, die zudem mit einer Reihe unterschiedlicher Zauber kombiniert werden können.Witchfire entsteht beim Studio The Astronauts, von dem bereits Titel wie Painkiller, Bulletstorm oder The Vanishing of Ethan Carter stammen. So wie bei letzterem kommt auch bei Witchfire Fotogrammetrie zum Einsatz, um die Spielwelt möglichst realistisch zu gestalten. Das Spiel startet demnächst in Early Access in Epic Games Store, ein genaues Datum wurde allerdings noch nicht genannt.