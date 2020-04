Mortal Shell - Neues Rollenspiel im Dark-Souls-Stil angekündigt

Der Entwickler Cold Symmetry und das Studio Playstack haben ein neues Action-Rollenspiel angekündigt: Mortal Shell soll sich deutlich an Dark Souls orientieren und dürfte wohl auch einen ähnlich hohen Schwierigkeitsgrad wie dieses bieten. Ein Trailer zeigt erste Eindrücke aus der finsteren Fantasy-Welt.In dem Souls-like werden die titelgebenden "Mortal Shells", also die sterblichen Überreste gefallener Krieger, eine große Rolle spielen. Diese können nämlich vom Spieler übernommen werden, wodurch dieser dann auch die Fähigkeiten der Kämpfer annimmt. Bei Erfolg lassen diese sich dann auch weiter ausbauen. Im Trailer sind einige der Monster zu sehen, die sich dem Spieler auf seiner Reise in den Weg stellen.Mortal Shell soll noch in diesem Jahr für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One erscheinen, einen genauen Termin gibt es aber noch nicht.