Metroid Dread: Der Launch-Trailer stimmt auf den Start des Spiels ein

Auf Metroid Dread warten Spieler schon eine gefühlte Ewigkeit. Ab sofort ist der 2,5D-Sidescroller endlich für die Nintendo Switch erhältlich und lässt Samus Aran in einer brandneuen Mission zu Höchstform auflaufen. Begleitet wurde der Start des Spiels von einem rasanten Trailer, der die Kopfgeldjägerin in Aktion zeigt.Metroid Dread knüpft an die Geschehnisse des Game Boy Advance-Titels Metroid Fusion aus dem Jahr 2002 an und will die Geschichte der intergalaktischen Kopfgeldjägerin Samus Aran nicht nur fortsetzen, sondern auch zu einem würdigen Abschluss bringen. Dabei soll Metroid Dread das gewohnte Gameplay der Reihe bieten. Spieler können sich also auf komplexe Level und gewaltige Bosskämpfe einstellen.Metroid Dread ist sowohl im Einzelhandel als auch als digitaler Download exklusiv für die Nintendo Switch erschienen.