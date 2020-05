Maneater - Der Launch-Trailer zum Hai-RPG kommt angeschwommen

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Deep Silver und das Studio Tripwire Interactive veröffentlichen am Freitag das ungewöhnliche Action-Rollenspiel Maneater, in dem sich Spieler als Hai ihren Platz an der Spitze der Nahrungskette erkämpfen müssen. Vorab stimmt jetzt der offizielle Launch-Trailer auf das Hai-RPG ein, das sich selbst nicht allzu ernst nimmt.Im Kino sind Haie schon lange zum Schrecken auf der Kinoleinwand geworden, doch auch viele Videospielhelden sind nach einem unüberlegten Sprung ins Wasser den bisswütigen Knorpelfischen zum Opfer gefallen. In Maneater werden die Rollen nun getauscht: Be­gin­nend als kleiner Hai müssen Spieler sich gegen Fressfeinde, Fischer und Küstenwache behaupten, während sie nach und nach zu einem gewaltigen Meeresbewohner heran­wachsen - größer und gefährlicher, als es die Natur eigentlich vorgesehen hat.Damit dies gelingt, müssen verschiedene Haupt- und Nebenmissionen abgeschlossen werden. Insgesamt gibt es sieben Regionen zu erkunden, die alle einen vollständigen Tag-Nacht-Zyklus aufweisen. Maneater erscheint am 22. Mai 2020 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One . Auf dem PC ist das Spiel dann exklusiv im Epic Games Store erhältlich.