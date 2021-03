Magic: Legends - Trailer zum Start der Open Beta veröffentlicht

Die Cryptic Studios und der Publisher Perfect World Entertainment haben die offene Beta des Action-Rollenspiels Magic: Legends auf dem PC gestartet. Interessierte können also ab sofort gemeinsam das legendäre Multiversum von Magic: The Gathering retten. Pünktlich zum Start wurde ein stimmungsvoller Cinematic-Trailer freigegeben, in dem unter anderem auch die unterschiedlichen Charakterklassen zu sehen sind.Magic: Legends wurde bereits Ende 2019 angekündigt und ist nun pandemiebedingt etwas später als geplant in die offene Betaphase übergegangen. In dem actionbetonten Online-Rollenspiel werden Spieler zu einem Planeswalker, der einer von fünf unterschiedlichen Klas­sen angehört: Weihepriester, Gedankenmagier, Nekromagier, Geomagier oder Bestienrufer. Insgesamt können allein oder natürlich auch gemeinsam mit Freunden fünf unterschiedliche Regionen innerhalb vier Welten der Kartenspielvorlage bereist werden. Dabei lassen sich dann mehr als 175 Zaubersprüche und 200 Artefakte sammeln.Magic: Legends ist in der Basisversion kostenlos spielbar, wird allerdings über einen Cash-Shop monetarisiert, in dem sich zusätzliche Spielinhalte kaufen lassen. Die Beta ist derzeit über den Epic Games Store und Arc Games verfügbar, die finale Version soll zu einem späteren Zeitpunkt dieses Jahr neben dem PC außerdem fürdie PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.