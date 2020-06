Little Devil Inside - Neuer Trailer zum Action-Rollenspiel für die PS5

Alle Infos, Gerüchte & Termine im Überblick

Beim PS5-Event hat Sony einen neuen Trailer zu Little Devil Inside gezeigt, welches der Indie-Entwickler Neostream in der Ver­gan­gen­heit erfolgreich über Kickstarter finanziert hatte. Damit steht fest, dass das Action-Adventure auch für die Next-Gen-Konsole an den Start geht.In Little Devil Inside können Spieler eine fantastische Welt voller Gefahren erkunden und müssen dabei natürlich auch den einen oder anderen Kampf gegen gefräßige Monster überstehen. Die Entwickler versprechen einen Mix aus Adventure und Rollenspiel mit Survival-Elementen in einer Semi-offenen Spielwelt. Little Devil Inside erscheint für die PlayStation 5 PlayStation 4 und den PC. Nach der Ver­öf­fent­li­chung könnten zu einem späteren Zeitpunkt auch Umsetzungen für weitere Konsolen folgen.