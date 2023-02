Let's Sing 2022: Die Karaoke-Party fürs eigene Wohnzimmer

Sparen mit dem Paket

Bei Let's Sing 2022 handelt es sich um ein Karaoke-Spiel für die PlayStation, Nintendo Switch sowie Microsoft Xbox. Das Game wird digital oder im Bundle mit zwei kabelgebundenen Mikrofonen angeboten. Letztere sind universell und können mit allen gängigen Konsolen genutzt werden. Das Spiel beinhaltet Songs wie "Wenn sie tanzt" von Max Giesinger und "Te Amo Mi Amor", gesungen von Sarah Lombardi. Let's Sing 2022 wurde von unserem Kollegen Timm Mohn parallel auf der PlayStation 5 und Nintendo Switch getestet. Einmal gestartet, läuft es auf beiden Konsolen flüssig. Es kommt zu keinen Bufferpausen und die Video-Clips geraten nicht ins Stocken.Im Hauptmenü von Let's Sing 2022 können verschiedene Modi ausgewählt werden. Dazu gehört der Modus "Classic", in dem man allein oder mit weiteren Mitspielern singt. In diesem Modus stehen alle Songs zur Verfügung. Die Song-Vorschau-Seite ist mit dem jeweiligen Künstler, Song-Titel und Single-Cover illustriert. In dieser Lied-Übersicht sind auch die beiden Titel vor und nach der aktuellen Auswahl sichtbar. Wird ein Song ausgewählt, wechselt Let's Sing auf die Spieler-Seite. Bis zu vier Spieler können sich mit dem Karaoke-Spiel verbinden. Gesungen wird über die USB-Mikrofone oder die Hersteller-eigene App. Für die Verbindung mit dem Smartphone wird in der oberen rechten Ecke ein Code, über den man sich mit dem Spiel verbinden kann, abgebildet. Bei Bedarf lässt sich ein KI-Gegner hinzufügen. Während der jeweilige Song lädt, werden links Tipps zum Spiel angezeigt. Dazu gehört auch, dass man sich über Abzeichen zusätzliche Inhalte, wie etwa die Instrumental-Version eines Songs, erspielen kann. Zwar hört man während eines Songs die eigene Stimme über den Fernseher bzw. die Switch, beim Spiel gegen eine KI wird allerdings keine künstliche Stimme eingeblendet. Im oben stehenden Video werden alle Spiel-Modi genau erklärt.Während Nutzer von Let's Sing einen Song singen, läuft im Hintergrund der passende Musik-Clip. Ähnlich wie beim Vorgänger wird unterhalb der Töne der Liedtext angezeigt. Bedauerlicherweise ist auch in der aktuellen Let's Sing-Ausgabe die Schriftgröße an dieser Stelle ziemlich klein. Der Grund hierfür dürften wahrscheinlich Songs mit kurzen Silben sein, die teilweise viel Text erfordern. Eine Option zur Vergrößerung der Darstellung gibt es leider nicht. Während man singt, kommentiert der eigene Avatar, wie gut die Performance ausfällt. Dabei gibt sich das Spiel durchaus selbstkritisch, wenn ein KI-Gegner eingeschaltet ist. Während des Songs werden Punkte gesammelt, die später für den Level-Aufstieg wichtig werden. Bei mehreren Spielern wird die erreichte Punktzahl im Anschluss an eine Spielrunde miteinander verglichen. Hat man einen Song erstmals performt, kann er nachfolgend im Jukebox-Modus verwendet werden. In jenem kann Let's Sing 2022 als Musikanlage für einen Party-Abend dienen. Zum Abschluss werden die Punkte zum aktuellen Level dazugerechnet. Bisweilen werden beim Level-Aufstieg neue Items freigeschaltet.Wem die vorinstallierten Songs nicht ausreichen, der kann über den Nintendo eShop weitere hinzufügen. Hierfür stehen Song-Pakete sowie der "Song Pass" zur Verfügung. Benötigt man nur ein Song-Pack, lässt sich dieses für 4,99 Euro kaufen. Jedes beinhaltet fünf Lieder. Der Preis pro Song liegt folglich unter den 1,29 Euro, die SingStar ehemals für einzelne Songs verlangte. Hat man Song-Packs oder den Song-Pass gekauft, empfiehlt es sich, Let's Sing 2022 zu beenden. Im Anschluss lädt die Konsole alle neuen Inhalte herunter.Kauft man sich das Spiel im Laden, bekommt man über einen Download-Code die deutschen Hits. Dieser ist, bei einem im Sommer 2022 gekauften Spiel, gültig bis zum 10.10.2031. Die PS5-Version von Let's Sing 2022 kostet auf Amazon tagesaktuell 57,99 Euro. Spielt man lieber auf der Nintendo Switch, fallen 59,99 Euro an. Die Mikrofone sind in beiden Fällen gleich. Für Kunden der digitalen Version lassen sich die Mikrofone auch nachkaufen. Auf Amazon ist ein zweier Set sowie eine Variante mit nur einem Mikrofon verfügbar. Der Preisunterschied zwischen den beiden Mikrofonen ist mit 7 Euro recht klein, sodass sich der Griff zum Zweierset durchaus lohnen kann.