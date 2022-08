Lego Bricktales: Neuer Gameplay-Trailer & Details zu den Plattformen

Mit Lego Bricktales erscheint noch in diesem Jahr ein weiteres Videospiel rund um die bunten Bausteine, welches sich jedoch stark von Titeln wie Lego Star Wars: Die Skywalker Saga und Co. unterscheidet. Spieler können hier eine abwechslungsreiche Lego-Welt erkunden und Stein für Stein verschiedene Rätsel lösen. Jetzt gibt es einen neuen Trailer und Details zu den unterstützten Plattformen.Lego Bricktales erscheint für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch. Dies gab der Entwickler ClockStone jetzt zusammen mit Thunderful Publishing bekannt. Der Release soll noch in diesem Jahr erfolgen.Ebenfalls wurde ein neues Video veröffentlicht, welches die Idee hinter Lego Bricktales recht gut veranschaulicht: Spieler finden sich hier in einer Dioramenwelt mit fünf unterschiedlichen Biomen wieder und dürfen ihre Kreativität unter Beweis stellen, wenn sie verschiedene Aufgaben und Physikrätsel lösen und so einem baufälligen Vergnügungspark auf die Sprünge helfen. Beispielsweise müssen eine Brücke für einen Bagger konstruiert oder neue Attraktionen gebaut werden. Wer sich nicht an die Aufgaben halten will, kann sich zudem in einem Sandkastenmodus austoben.