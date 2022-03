Launch-Trailer: WWE 2K22 startet heute mit vielen Neuerungen

Heute gibt es ein Wiedersehen mit vielen bekannten Stars der Wrestling-Szene: 2K Games und das Studio Visual Concepts veröffentlichen WWE 2K22 für den PC sowie die Konsolen von Sony und Microsoft. Zum Start darf da natürlich der stimmungsvolle Launch-Trailer nicht fehlen, der eine Mischung aus Realszenen und Gameplay zeigt und noch einmal die technischen Highlights hervorhebt.Nach dem eher mäßigen Erfolg von WWE 2K20 vor rund zweieinhalb Jahren pausierte die langjährige Spielereihe zuletzt, meldet sich nun aber quasi mit einem Reboot des Franchises zurück. Dementsprechend verspricht 2K hier eine umfassend verbesserte Spielerfahrung. Die Grafikengine wurde optimiert, sodass (ehemalige) Superstars wie The Rock, Sasha Banks oder Steve Austin realistischer denn je aussehen. Auch bei der Steuerung haben die Entwickler noch einmal nachgebessert, diese soll nun deutlich direkter und intuitiver funktionieren - vor allem Neueinsteiger dürfte dies freuen.Eine Vielzahl unterschiedlicher Spielmodi soll für reichlich Abwechslung sorgen. Der 2K Showcase kehrt zurück, wobei dieses Mal die Karriere Rey Mysterios im Mittelpunkt steht. Ganz neu ist hingegen der Mein GM-Modus: Hier können Spieler ihr Talent als WWE General Manager unter Beweis stellen und höchstpersönlich die beste Marke des WWE-Universums aufbauen. In zwei neuen Meine Story-Abenteuern warten sowohl eine männliche als auch eine weibliche Karriereleiter darauf, erklommen zu werden. In Meine Fraktion gibt es zudem wöchentliche Events und Updates.WWE 2K22 ist ab sofort für den PC, die PlayStation 4 Xbox One sowie Xbox Series X/S erhältlich.