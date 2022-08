Kirby's Dream Buffet: Termin & neuer Trailer zum Switch-Partyspiel

Nintendo hat einen neuen Trailer für Kirby's Dream Buffet veröffentlicht und stellt in diesem die unterschiedlichen Spielmodi ein wenig genauer vor. Außerdem kennen wir nun das Erscheinungsdatum des Multiplayerspiels: Los geht es bereits in der nächsten Woche auf der Switch.Rollen, Essen, wachsen und gewinnen - so könnte man das Spielprinzip von Kirby's Dream Buffet knapp zusammenfassen. In drei unterschiedlichen Spielvarianten treten bis zu vier Teilnehmer gegeneinander an, wobei am Ende stets der größte Kirby zum Sieger gekürt wird. Beim Rennen müssen auf einer Strecke möglichst viele Erdbeeren gesammelt werden, die den eigenen Kirby größer und dadurch auch stärker machen. Im Ziel wartet dann eine extra große Portion Erdbeeren auf den Erstplatzierten.In Minispielen geht es ebenfalls darum, möglichst viele Beeren zu essen, hierbei muss aber das Zeitlimit im Auge behalten werden. Besonders chaotisch könnte es schließlich im Battle-Royale-Modus zugehen, da Spieler hier direkt gegeneinander kämpfen und ihren Gegnern die begehrten Beeren wegschnappen.Wem beim Anblick des Videos bereits das Wasser im Munde zusammen läuft, muss sich nicht mehr allzu lange gedulden, denn Kirby's Dream Buffet erscheint am 17. August 2022 im Nintendo eShop.