Kirby's Dream Buffet angekündigt, erscheint schon bald für die Switch

Nintendo hat das Partyspiel Kirby's Dream Buffet für die Switch angekündigt. In diesem treten gleich mehrere hungrige Kirbys zu einem ziemlich verfressenen Wettrennen an. Los geht es bereits diesen Sommer, ein erster Trailer zeigt, wie das bunte Treiben in Aktion aussieht.In Kirby's Dream Buffet rollen Spieler ihren eigenen Kirby durch eine Reihe zuckersüßer Levels und müssen auf dem Weg zum Ziel möglichst viele Erdbeeren verdrücken - denn nur so kann die gefräßige Kugel an Gewicht und damit auch an Geschwindigkeit zulegen. Snackboxen mit Spezialkräften sollen dabei für zusätzlichen Spaß sorgen.Gespielt wird wahlweise gegen einen weiteren Spieler im lokalen Multiplayer oder online gegen mehrere Freunde. Kirby's Dream Buffet soll schon sehr bald als Download im E-Shop bereitstehen, ein genaues Datum hat Nintendo aber noch nicht verraten.