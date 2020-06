Kena: Bridge of the Spirits - Neues Adventure mit zauberhafter Grafik

Alle Infos, Gerüchte & Termine im Überblick

Neben zahlreichen bekannten Titeln wie Gran Turismo 7 Spider-Man: Miles Morales oder Resident Evil Village wurde auf Sonys PS5-Event unter anderem auch das Action-Adventure Kena: Bridge of Spirits angekündigt, das Fans des Genres unbedingt im Auge behalten sollten. Gezeigt wurde ein erster Trailer, der unter anderem die liebevoll animierte Heldin und niedliche Fellmonster zeigt.Als Seelenführerin Kena begeben sich Spieler auf eine fantastische Reise zu einem verlassenen Dorf, das in einem Geisterwald verborgen liegt. Die Heldin muss sich daher immer wieder gegen verdorbene Geister zur Wehr setzen und kann dabei auf die Unterstützung kleiner Wesen zählen, die ihre Fähigkeiten verstärken und neue Wege zur Manipulation der Umgebung schaffen. Kena: Bridge of Spirits soll noch in diesem Jahr für die PlayStation 5 PlayStation 4 und den PC erscheinen.