Jedi Knight: Jedi Academy - Launch-Trailer zum Konsolen-Remaster

Der PC- und Xbox-Klassiker Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy ist als überarbeitete Version für die Nintendo Switch und PlayStation 4 veröffentlicht worden. Dabei wurde die Steuerung an die Konsolen angepasst beziehungsweise modernisiert. In Jedi Academy können Spieler als Jedi-Schüler in spektakulären Kämpfen mit dem Lichtschwert gegeneinander kämpfen.Online ist dies für bis zu 16 Spieler in sechs unterschiedlichen Modi möglich. Der eigene Charakter sowie das eigene Lichtschwert können detailliert und den eigenen Wünschen entsprechend angepasst werden.