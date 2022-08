Jagged Alliance 3: Neuer Trailer zum Taktikspiel zeigt viel Gameplay

Nach einer längeren Funkstille zum Spiel hat THQ Nordic einen neuen Trailer zum Strategiespiel Jagged Alliance 3 geteilt, das sich derzeit für den PC in der Entwicklung befindet. Zu sehen gibt es darin bisher unveröffentlichtes Gameplay-Material, außerdem verrät das Video mehr zur Rahmenhandlung.Auch in Jagged Alliance 3 übernehmen Spieler wieder das Kommando über die Söldnertruppe, die dieses Mal zu einem Rettungseinsatz ausrückt: Der Präsident von Grand Chien wurde nämlich von einer paramilitärischen Gruppierung namens "The Legion" entführt und muss um jeden Preis wieder befreit werden.Wie der neue Trailer zeigt, verlaufen die Kämpfe in Jagged Alliance 3 so wie in den beiden Vorgängern erneut rundenbasiert. Neben den besonderen Fähigkeiten der rekrutierten Söldner sollten zudem stets die jeweils vorherrschenden Eigenschaften der Umgebung clever genutzt werden. Wer dennoch Hilfe benötigt, darf die Kampagne auch zusammen mit Freunden im Koop-Modus bestreiten.Jagged Alliance 3 erscheint für den PC, einen Erscheinungstermin gibt es bisher noch nicht.