Expeditions: Rome - Dritter Teil der Rollenspielreihe angekündigt

THQ Nordic hat den nächsten Teil der Expeditions-Reihe enthüllt. In Expeditions: Rome begleiten Spieler die Laufbahn eines jungen Legatus und können durch ihr Handeln das Schicksal Roms entscheidend beeinflussen.Expeditions: Rome ist nach Expeditions: Conquistador (2013) und Expeditions: Viking (2017) der dritte Teil der rundenbasierten Rollenspielreihe des Entwicklers Logic Artists. Im Mittelpunkt steht ein Legatus, dessen Vater erst kürzlich ermordet wurde. Nach der Flucht aus Rom schließt dieser sich einer militärischen Kampagne an, die eine griechische Revolte bekämpft. Drei unterschiedliche Kampagnen führen durch Griechenland, Nordafrika und Gallien und lassen Spielern freie Wahl dabei, ob sie den Willen Roms mit klugem Ver­hand­lungs­ge­schick oder militärischer Stärke durchsetzen wollen.Zu Beginn dürfen Spieler Geschlecht, Aussehen, Klasse und Fertigkeiten des Legaten an­passen. Im Verlauf der Geschichte können erbeutete Waffen und Gegenstände die eigene Legion fortlaufend stärken. Einen genauen Erscheinungstermin hat das Spiel noch nicht, der Release ist aber noch in diesem Jahr via Steam geplant. THQ Nordic hat außerdem ein erstes Gameplay-Video (YouTube) bereitgestellt.