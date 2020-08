Iron Harvest - Story-Trailer zum Echtzeitstrategiespiel veröffentlicht

King Art und der Publisher Deep Silver zeigen einen neuen Trailer zum kommenden Strategiespiel Iron Harvest, in dem Spieler in einer alternativen Realität Kämpfe in Echtzeit austragen und dabei unter anderem gewaltige Dieselpunk-Mechs kommandieren. Das nun ver­öf­fent­lich­te Video gibt noch einmal genauere Einblicke in die Story.Iron Harvest zeichnet eine alternative Version unserer Geschichte ab dem Jahr 1920 und zeigt Konflikte in Europa zwischen den drei Fraktionen Polania, Saxony und Rusviet. Alle drei Nationen sind in Iron Harvest spielbar und bringen jeweils ihre eigenen Helden und unterschiedliche taktische Vorgehensweisen mit. Der Story-Modus erzählt die Geschichte in mehr als 20 Missionen.Darüber hinaus wird Iron Harvest auch einen Multiplayer sowie Herausforderungen im Koop zusammen mit einem Freund bieten. Auf Steam ist derzeit eine Demo des Spiels verfügbar, die finale Version erscheint am 1. September 2020.