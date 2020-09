Iron Harvest - Launch-Trailer zum Strategiespiel veröffentlicht

Deep Silver und der Entwickler King Art Games veröffentlichen heute das Echtzeit-Strategiespiel Iron Harvest 1920+ für den PC. Zum Start darf natürlich auch der offizielle Launch-Trailer nicht fehlen, der noch einmal auf die Schlachten in einer alternativen Version Europas des 20. Jahrhunderts einstimmen soll.Iron Harvest stellt ausgehend von der Zeit ab dem Jahr 1920 drei unterschiedliche Frak­tio­nen in den Mittelpunkt. Nach dem großen Krieg in Europa ist der Kontinent noch immer von Unruhen geprägt und traditionelle Werte stehen im Konflikt mit einem schnell voran­schrei­ten­den technologischen Fortschritt. Hinzu kommt, dass Verschwörer die Länder wieder in einen neuen Krieg verwickeln und so letztendlich unter ihre eigene Kontrolle bringen wollen.Spieler übernehmen der Reihe nach das Kommando über die drei Fraktionen Polania, Rus­viet sowie das Kaiserreich Saxony, von denen jede ihre eigenen Helden, Einheiten und Fähigkeiten besitzen. Beispielsweise kommandieren Spieler gewaltige Dieselpunk-Mechs über die Schlachtfelder.Neben einer umfangreichen Story-Kampagne möchte Iron Harvest aber auch Fans von spannenden Multiplayer-Partien mit Ranglisten, Ligen und gewerteten Partien einiges bieten. Iron Harvest ist ab sofort für den PC erhältlich, Versionen für die PlayStation 4 und Xbox One folgen zu einem späteren Zeitpunkt.