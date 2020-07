Iron Harvest - Cinematic-Trailer zum Start der Open Beta

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Im Echtzeit-Strategiespiel Iron Harvest erleben wir einen Konflikt zwischen drei unterschiedlichen Fraktionen - zur Einstimmung auf das Szenario gibt es jetzt einen neuen Cinematic-Trailer. PC-Spieler können Iron Harvest außerdem in Form einer offenen Beta ausprobieren.Deep Silver und der Entwickler King Art versetzen den Spieler von Iron Harvest in eine alternative Realität um das Jahr 1920. Europa erholt sich langsam von einem großen Krieg als eine geheime Gruppierung mit dem Ziel auftaucht, die Welt wieder ins Chaos zu stürzen und unter ihre Kontrolle zu bringen.Spieler können in dem klassischen Echtzeitstrategiespiel drei unterschiedliche Fraktionen befehligen und mehr als 40 Einheitentypen in rund 20 Missionen in die Schlacht schicken. Wer möchte, kann im Koop-Modus auf die Hilfe eines Freundes zählen oder in Multiplayer-Schlachten gegen andere Spieler antreten.Iron Harvest erscheint am 1. September 2020 für den PC. Via Steam kann ab sofort die Open Beta heruntergeladen und ausprobiert werden (Demo herunterladen). Im nächsten Jahr erscheint Iron Harvest außerdem noch für die PlayStation 4 und Xbox One