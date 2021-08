Humankind - Sega zeigt den Launch-Trailer zum Strategiespiel

Sega und die Amplitude Studios haben das historische Strategiespiel Humankind für den PC veröffentlicht, in dem Spieler die Geschichte der Menschheit ganz nach ihren Vorstellungen neu schreiben können. Im Launch-Trailer kommt es zu einer höchst überraschenden Begegnung während der ersten Mondlandung.In Humankind begleiten Spieler ihre eigene Zivilisation von der Steinzeit durch insgesamt sechs Epochen der Geschichte bis hin zur Neuzeit. Pro Epoche darf zwischen zehn unterschiedlichen Kulturen gewählt werden, welche sich fortan miteinander kombinieren lassen - der Spieler kann so seine eigenen Kulturen erschaffen und wichtige Schlüsselmomente der Menschheitsgeschichte und wichtige historische Ereignisse den eigenen Vorstellungen entsprechend verlaufen lassen.Spieler können ihren Einfluss auf der Erde nicht durch den Bau neuer Städte und den Kontakt zu anderen Kulturen untermauern, sondern auch kriegerische Handlungen durchführen. Schlachten laufen hierbei rundenbasiert ab, neben den Stärken und Schwächen der Einheiten spielt hierbei auch das vorhandene Terrain eine große Rolle.Humankind ist ab sofort via Steam, den Epic Games Store und Google Stadia erhältlich. Außerdem ist das Spiel im Xbox Game Pass enthalten.