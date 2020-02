Hellpoint - Termin und neuer Trailer zum finsteren Rollenspiel

Im Horror-Rollenspiel Hellpoint des kanadischen Entwicklers Cradle Games werden Spieler auf eine verlassene Raumstation geschickt, wo sie gegen gefährliche Kreaturen und gottähnliche Wesen kämpfen müssen. Inspiriert wurde das Spiel dabei unter anderem von Dark Souls und dürfte daher gnadenlos schwere Kämpfe liefern. Jetzt gibt es nicht nur einen festen Release-Termin, sondern auch einen neuen Trailer mit frischen Spielszenen.Hellpoint konnte in der Vergangenheit erfolgreich über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter finanziert werden. Schauplatz ist die Raumstation Irid Novo, die von interdimensionalen Wesen angegriffen und letztendlich vollständig überrannt wurde. Aufgabe des Spielers ist es, die Vorfälle auf der Station zu erforschen. Wer sich bei den von Titeln wie Dark Souls oder Dead Space inspirierten Kämpfen allein schwertut, kann sich im Koop-Modus von einem Freund helfen lassen.Wer nicht lieber mit, sondern gegen seine Freunde kämpft, der kann dies außerdem im Multiplayer mit bis zu vier Teilnehmern tun. Hellpoint erscheint am 16. April 2020 für den PC, die PlayStation 4 , die Xbox One und die Nintendo Switch