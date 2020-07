Hellpoint - Das finstere Science-Fiction-Rollenspiel im Launch-Trailer

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Cradle Games und tinyBuild veröffentlichen heute den Action-Rollenspielmix Hellpoint, in dem Spieler eine verfallene Raumstation erkunden. Zum Start wurde ein passender Launch-Trailer veröffentlicht, der auf das finstere Weltraumabenteuer einstimmt.Schauplatz von Hellpoint ist die von den Menschen erschaffene Weltraumstation Irid Novo, die von interdimensionalen Wesen überrannt wurde. Aufgabe des Spielers ist es, diesen gefährlichen Ort aufzusuchen und nach den Ursachen für diese Katastrophe zu forschen. Dies ist natürlich nicht ohne Kämpfe gegen die schrecklichen Kreaturen möglich, die durch die Gänge der Station streifen.Sollten Spieler in einer scheinbar ausweglosen Situation feststecken, können sie sich je­der­zeit Hilfe von Freunden im lokalen Koop-Modus oder durch andere Online-Spieler suchen. Wer möchte, kann seine Mitspieler aber auch im PvP-Modus bekämpfen.Hellpoint erscheint für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One