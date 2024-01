Helldivers 2: Neuer Trailer bestätigt Crossplay, PC-Anforderungen

Helldivers 2 mit Crossplay

Sony hat einen neuen Trailer zum Koop-Shooter Helldivers 2 veröffentlicht, der demnächst nicht für die PlayStation 5 , sondern auch den PC erscheint. Neben neuen Ausschnitten zeigt das Video auch die PC-Features, außerdem stehen die genauen Mindestanforderungen fest, die das Spiel an die Hardware stellt.Die vielleicht wichtigste Neuigkeit zuerst: Mit dem Video bestätigt Sony Crossplay für Helldivers 2. Somit können Spieler gemeinsam auf Alienjagd gehen, ganz gleich, ob sie eine PS5 oder einen PC besitzen. Auch die PC-Fassung wird eine 4K-Auflösung sowie die Steuerung per Gamepad unterstützen. Wer möchte, darf aber auch mit Tastatur und Maus spielen.Zusammen mit dem Video wurden zudem die Systemanforderungen für den PC geteilt. Diese fallen nicht allzu hoch aus, fürs Spielen in FullHD sind etwa eine Nvidia GTX 2060, ein Intel Core i7-9700K sowie 16 GB RAM empfohlen, für 2K oder 4K und mehr Grafikdetails sind die Ansprüche jeweils höher.Helldivers 2 erscheint am 8. Februar 2024.