Guardians of the Galaxy Vol. 3: Emotionaler Trailer vor dem Kinostart

Anfang Mai kommt Guardians of the Galaxy Vol. 3 ins Kino und für Fans von Star-Lord, Rocket und Co. heißt es dann unweigerlich Abschied nehmen. Einen vierten Film wird es definitiv nicht geben, was ein weiterer Trailer jetzt noch einmal mehr als deutlich macht.Der neueste "Greatest Hits"-Trailer lässt dabei keinerlei Zweifel aufkommen, dass uns mit Guardians of the Galaxy Vol. 3 ein äußerst emotionales Finale erwartet. Anzunehmen ist, dass zumindest einer der liebgewonnenen Helden dabei das Zeitliche segnet - auch der Tod mehrerer oder gar aller Guardians ist nicht ganz ausgeschlossen. Zumindest die letzte Szene im Trailer zeigt aber, dass der Film trotzdem auch seine witzigen Momente haben wird, die vor allem auf der außergewöhnlichen Dynamik der Guardians aufbauen.Mit dem Film verlässt dann auch Regisseur James Gunn das Marvel Cinematic Universe und wird künftig der DC-Konkurrenz seinen Stempel aufdrücken. Guardians of the Galaxy Vol. 3 startet am 3. Mai 2023 in den deutschen Kinos.