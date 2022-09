Grounded: Das Survival-Abenteuer feiert den Start von Version 1.0

Das ungewöhnliche Survival-Spiel Grounded hat den Early Access verlassen und ist ab sofort in der Version 1.0 verfügbar. Diese bringt natürlich viele Neuerungen mit sich. Zum Start zeigt Obsidian Entertainment daher nun den offiziellen Full-Release-Trailer.Mit dem Update auf Version 1.0 kann die Geschichte von Grounded nun von Anfang bis Ende durchgespielt werden. Außerdem wurden bisher lediglich in Textform vorliegende Dialoge vollständig vertont. Mit dem östlichen Oberhof gibt es eine neue Region voller Tunnel, wütender Käfer und nützlicher Ressourcen. Spieler müssen sich außerdem auf Begegnungen mit einigen neuen Insekten einstellen. Die umfangreichen Release Notes nennen hier explizit die Tigermücke, eine Schwarze Witwe mitsamt Nachwuchs, den stacheligen Wasserfloh, eine Motte, Zecke, Feuerameisen und die Orchideenmantis.Verbesserungen gibt es etwa auch beim Inventar und dem Upgrade-System für Waffen und Rüstung sowie beim Crafting. Grounded ist für den PC, die Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich. Es ist auch im Xbox Game Pass enthalten.