Grounded - Obsidian zeigt den Launch-Trailer zum Survival-Abenteuer

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Das Survival-Spiel Grounded startet in der nächsten Woche für den PC und die Xbox One - zumindest als Vorabversion. Schon heute zeigt der Entwickler Obsidian Entertainment einen weiteren Trailer zum Abenteuer, welches Spieler in eine recht ungewöhnliche Situation versetzt.In Grounded werden Kinder auf Ameisengröße geschrumpft und finden sich in einer ver­trau­ten, aber dennoch seltsamen Umgebung wieder: In einem Garten müssen sich die Kleinen nun gegen Ameisen, Käfer, Spinnen und andere Krabbeltiere zur Wehr setzen und gleichzeitig einen Weg finden, ihre alte Größe wiederzuerlangen. Glücklicherweise lassen sich mit gefundenen Gegenständen praktische Waffen und Werkzeuge basteln.Obsidian Entertainment lässt sein großes Survival-Abenteuer im Mini-Format jedoch nicht direkt in der finalen Version auf die interessierten Spieler los, sondern startet dieses am 28. Juli zunächst als Early Access-Spiel bei Steam und als Xbox-Game-Preview für die Xbox One.