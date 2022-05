Greedfall 2: Rollenspiel-Fortsetzung mit ersten Trailer angekündigt

Der Entwickler Spiders hat zusammen mit dem Publisher Nacon eine Fortsetzung zum Rollenspiel Greedfall aus dem Jahr 2019 angekündigt. GreedFall 2 - The Dying World soll das Erfolgsrezept des ersten Teils weiter ausbauen, begleitet wurde die Bekanntgabe von einem ersten Trailer.Die Handlung von GreedFall 2 spielt rund drei Jahre vor den Ereignissen des Vorgängers, es handelt sich also um ein Prequel. Spieler schlüpfen dieses Mal in die Rolle eines Eingeborenen von Teer Fradee, der sich gegen seinen Willen in Gacane, dem ursprünglichen Kolonialland, wiederfindet. Spieler ergründen somit eine vollkommen neue Welt, die schwer von den Folgen eines Krieges und politischer Konflikte gezeichnet ist. Dabei darf gleichermaßen auf Kampf, Diplomatie oder auch List zurückgegriffen werden.Das Kampfsystem soll im Vergleich zum ersten Teil nun taktischer ausfallen. Fans müssen sich allerdings noch eine ganze Weile gedulden, denn der Release von GreedFall 2 - The Dying World ist erst für das Jahr 2024 geplant.