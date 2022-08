Gothic 1: Neuer Trailer zum Remake entführt uns in die alte Mine

THQ Nordic hat einen neuen Trailer zum Remake von Gothic 1 veröffentlicht. Zu sehen gibt es einen Rundflug durch die alte Mine, die Kennern des Originalspiels noch in guter - oder auch schlechter - Erinnerung sein dürfte.Vor allem der erste Teil der Gothic-Reihe genießt bis heute unter vielen Spielern so etwas wie einen Kultstatus, allerdings ist das 2001 veröffentlichte Spiel heute gleich in mehrfacher Hinsicht ein wenig angestaubt. Daher soll ein Remake dem Klassiker und damit vielleicht auch gleich der ganzen Reihe neues Leben einhauchen.Entwickelt wird das Gothic-Remake jedoch nicht mehr vom deutschen Studio Piranha Bytes, sondern von Alkimia Interactive in Spanien. Dass diese ein originalgetreues Remake abliefern möchte, soll nun ein neuer Trailer belegen, der zwar kein echtes Gameplay, aber zumindest In-Engine-Material zeigt. Der Blick in die schwindelerregenden Abgründe der alten Mine dürfte dabei dem einen oder anderen Gothic-Fan die Schweißperlen auf die Stirn treiben - und das plötzliche Auftauchen einer Gruppe Minecrawler macht die Situation nicht gerade angenehmer.Das Gothic-Remake befindet sich für den PC, die PlayStation 5 sowie Xbox Series X/S in der Entwicklung. Einen Termin hat das Spiel bislang leider noch nicht, weshalb wohl noch nicht mit einer allzu baldigen Veröffentlichung zu rechnen ist.