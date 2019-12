Ghost of Tsushima - Beeindruckender Trailer von den Game Awards

Sony hatte bereits bei seinem letzten State im Play vor wenigen Tagen einen kurzen Teaser zum Open-World-Titel Ghost of Tsushima gezeigt und einen ausführlichen Trailer für die Game Awards 2019 versprochen. Dieses Versprechen wurde eingehalten, das neue Video vermittelt nun einen recht ausführlichen Einblick in die Welt der Samurai und stellt den Protagonisten Jin ein wenig genauer vor.Schauplatz von Ghost of Tsushima ist die japanische Insel Tsushima im Jahr 1274. Die Mongolen haben mit der Invasion Japans begonnen, als Samurai Jin Sakai beziehungsweise "Ghost" müssen Spieler die Angreifer zurückschlagen und die Unabhängigkeit Japans wiederherstellen. Dabei gilt es keinen festen Weg zu verfolgen, stattdessen darf die abwechslungsreiche Spielwelt frei bereist und erkundet werden.Ghost of Tsushima wurde bereits im Sommer 2018 angekündigt, seitdem war es rund um das Spiel aber recht ruhig geworden. Mit dem neuen Trailer gibt es nun aber nicht nur ein sehr starkes Lebenszeichen, denn gleichzeitig wurde auch der Release-Termin eingegrenzt: Ghost of Tsushima soll demnach im Sommer 2020 exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen.