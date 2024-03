Frostpunk 2 hat einen neuen Trailer & ein Release-Datum für den PC

Release im Juli

Beta-Test im April

2018 gelang es den 11 Bit Studios überaus erfolgreich, klassische Städtebausimulation mit Survival-Elementen zu verbinden: Frostpunk entwickelte sich damals schnell zu einem Hit und so wundert es nicht, dass schon wenig später eine Fortsetzung angekündigt wurde. Und ebendiese hat jetzt auch ein festes Release-Datum.Frostpunk 2 dürfte an einigen heißen Sommertagen für eisige Abkühlung sorgen, denn der Genre-Mix erscheint am 25. Juli 2024 für den PC. Dies verkündete das polnische Entwicklerteam gestern Abend im Rahmen der zweiten Xbox Partner Preview. Das Spiel wird dann nicht nur über Steam, den Epic Games Store und GOG käuflich erwerbbar sein, sondern auch im PC Games Pass landen. Abonnenten erhalten also direkt ab dem ersten Tag Zugang.Wer Frostpunk 2 vorab im Microsoft Store vorbestellt oder zur Digital Deluxe Edition greift, erhält bereits im April Zugang zu einer siebentägigen Closed Beta und kann in dieser unter anderem den Sandbox-Modus des Spiels ausprobieren. Die Deluxe Edition enthält neben dem Spiel selbst unter anderem noch drei zusätzliche DLCs, einen digitalen Roman, ein Artbook, den Soundtrack und vorzeitigen Zugang zum Story-Modus.Wer auf die Konsolenfassung von Frostpunk 2 wartet, muss sich hingegen etwas länger gedulden, denn zwar soll das Spiel auch für die Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen, für beide Versionen gibt es aber noch kein konkretes Release-Datum.Frostpunk 2 bleibt der Erfolgsformel seines Vorgängers treu und macht den Spieler wieder zum Anführer einer wachsenden Metropole, der sich nicht nur mit den Folgen einer eisigen Apokalypse, sondern auch zunehmenden internen Konflikten auseinandersetzen muss. Aufgabe ist es also, die Untergang der Stadt zu verhindern und dabei gleichzeitig zu Zukunft der Menschheit zu sichern.