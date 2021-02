Five Nights at Freddy's: Erste Szenen aus 'Security Breach' im Trailer

Die Five Nights at Freddy's-Reihe meldet sich noch in diesem Jahr mit einem weiteren Teil zurück, der wieder für reichlich Schreckmomente vor dem Bildschirm sorgen dürfte. Bei Sonys State of Play-Event wurde nun ein erster Gameplay-Trailer gezeigt, der schon einmal einen Vorgeschmack auf die unheimlichen Ereignisse in einer Pizzeria liefert.Five Nights at Freddy's: Security Breach soll im Vergleich zu allen bisherigen Vorgängen eine deutlich vergrößerte Spielwelt bieten. Statt einer kleinen Pizzeria ist nun das neu eröffnete Mega Pizza Plex Schauplatz des Geschehens und dürfte daher jede Menge schaurige Über­ra­schun­gen bereithalten. Denn auch in dem hochmodernen Fresstempel dürfen die le­gen­dä­ren Animatronics natürlich nicht fehlen.Five Nights at Freddy's: Security Breach soll noch in diesem Jahr für den PC, die PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen. Auf der PS5 und dem PC soll das Spiel unter anderem Raytracing nutzen und auf der PS5 zudem von der schnellen SSD und den 3D-Audio-Fähigkeiten der Konsole Gebrauch machen.