Five Nights at Freddy's: Erster Kinotrailer mit den Grusel-Animatronics

Das Kultspiel kommt ins Kino

Das Adventure Five Nights at Freddy's war 2014 als kleines Indie-Projekt gestartet, hat sich mittlerweile aber zu einer erfolgreichen Serie mit Fortsetzungen auf zahlreichen Plattformen weiterentwickelt. Im Oktober kommen die gruseligen Tier-Animatronics zum ersten Mal auch ins Kino. Jetzt steht der erste Trailer zum Film bereit.Der Film Five Nights at Freddy's erzählt die Geschichte des Nachtwächters Mike Schmidt (gespielt von dem unter anderem aus Die Tribute von Panem bekannten Mike Schmidt), der eine neue Stelle im Freddy Fazbear's Pizza antritt. Das Restaurant war in den 1980ern sehr beliebt, nach dem Verschwinden mehrerer Kinder musste es aber geschlossen werden.Wer die Videospielvorlage kennt, der weiß bereits, dass dafür gleich mehrere Animatronics verantwortlich sind. Diese Roboter haben nämlich ein Eigenleben entwickelt und treiben in der Pizzabude noch immer ihr finsteres Spiel. Dies wird auch Mike schnell merken, der zu seiner ersten Arbeitsnacht unglücklicherweise noch seine kleine Schwester Abby (gespielt von Piper Rubio) mitgebracht hat.Five Nights at Freddy's ist eine Produktion von Blumhouse (M3gan, The Black Phone), Regie führt Emma Tammi. In weiteren Rollen spielen noch Elizabeth Lail, Kat Conner Sterling, Mary Stuart Masterson sowie Matthew Lillard mit. Der Jim Henson's Creature Shop (unter anderem The Muppets) haucht den gruseligen Robotern ihr Leben ein.Kinostart in Deutschland ist am 26. Oktober 2023.