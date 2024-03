Fatal Fury: City of Wolves - Neuer Trailer stellt die ersten Kämpfer vor

Neues REV-System für mehr Spieltiefe

Nächstes Jahr setzt SNK die Prügelspielreihe Fatal Fury nach einer längeren Pause fort: Für City of Wolves verspricht das Studio neben neuen Kämpfern auch ein Wiedersehen mit bekannten Haudegen von damals sowie ein verbessertes REV-System. In einem neuen Trailer gibt es jetzt erstes Gameplay mit Terry Bogard und Co. zu sehen.Das Video zeigt die ersten fünf spielbaren Charaktere, die für Fatal Fury: City of Wolves bestätigt sind. Neben den Rückkehrern Rock Howard, Terry Bogard, Hotaru Futaba und Tizoc wird mit Preecha auch der erste Neuzugang vorgestellt. Außerdem erhalten wir einen Eindruck von den englischen Synchronsprechern, wer sich hingegen für die Originalstimmen interessiert, findet auf YouTube eine japanische Version des Trailers Fest steht weiter, dass City of Wolves ein neues und komplexeres REV-System (Real Bout Evolution) erhält. Mit diesem können Spieler beispielsweise besonders mächtige, aufgeladene Angriffe durchführen, nachdem sie eine spezielle Energieanzeige gefüllt haben. Konkret soll es einen "Rev Guard", "Rev Blow", "Rev Arts" sowie "Rev Accel" geben, wie SNK in einem weiteren kurzen Video verrät. Details hierzu liegen aber noch keine vor.Das Spiel soll Anfang 2025 starten, die Veröffentlichung des Vorgängers Garou - Mark of the Wolves liegt dann rund 26 Jahre zurück. Für welche Plattformen Fatal Fury: City of Wolves erscheint, wurde bisher nicht verraten. Ein Release für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S ist aber wahrscheinlich.