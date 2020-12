Evil West - Flying Wild Hog kündigt Vampirjagd im Wilden Westen an

Flying Wild Hog und Focus Home Interactive haben gemeinsam das Actionspiel Evil West angekündigt, das Spieler in einer recht un­ge­wöhnlichen Darstellung des Wilden Westens zum Vampirjäger werden lässt. Auf den Helden dürfen wir in Enthüllungs-Trailer schon mal einen ersten Blick werfen.Wie es begleitend zur Ankündigung heißt, kann Evil West wahlweise solo oder zusammen mit einem Freund im Koop gespielt werden. Als Vam­pir­jäger kämpfen der oder die Spieler in der Grenzregion der Vereinigten Staaten als Agenten einer geheimen Organisation von Vam­pir­jägern gegen Blutsauger und andere Kreaturen der Finsternis.Der Ankündigungstrailer zeigt zwar noch keinerlei echtes Gameplay-Material, die Entwickler stellen aber unter anderem verschiedene Waffen und Werkzeuge mit verschiedenen Ver­bes­serungsstufen und freischaltbare Vorteile in Aussicht. Evil West erscheint nächstes Jahr für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X