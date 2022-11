Evil West: Die wilde Vampirjagd zeigt sich im offiziellen Launch-Trailer

Evil West ist ab sofort für PC und Konsole erhältlich und lässt Spieler im Wilden Westen Jagd auf Vampire und andere Geschöpfe der Finsternis machen, um so die USA vor dem Untergang zu bewahren. Im Launch-Trailer zeigen Focus Interactive und der Entwickler Flying Wild Hog viele neue Ausschnitte aus dem Actiontitel.Das neueste Spiel der Shadow-Warrior-Schöpfer macht eine ungewöhnliche Variante des Wilden Westen zum Schauplatz eines Kampfes zwischen Gut und Böse. Spieler übernehmen die Rolle des Agenten Jesse Rentier, der an der Grenze zu den Vereinigten Staaten mit Schusswaffen, einem speziellen Handschuh und weiteren Gadgets gegen eine Vampirbedrohung kämpft. Im Verlauf der Story-Kampagne können Waffen und Werkzeuge fortlaufend verbessert werden, außerdem lassen sich neue Spezialfähigkeiten freischalten.Anders als Shadow Warrior wird Evil West in der Third-Person-Perspektive gespielt, wer Verstärkung beim Kampf gegen die Blutsauger benötigt, kann sich mit einem Freund im Koop-Modus verbünden. Evil West gibt es für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S