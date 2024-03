Empire of the Ants: Neuer Trailer zum Ameisen-Strategiespiel

Mit Empire of the Ants arbeiten Microids und das Studio Tower Five derzeit an einer komplett überarbeiteten Neuauflage des gleichnamigen Strategiespiels aus dem Jahr 2000. Anlässlich der demnächst stattfindenden Game Developers Conference 2024 zeigt das Entwicklerteam jetzt einen weiteren Trailer mit neuen Eindrücken der fotorealistischen Krabbelei.Empire of the Ants basiert auf Bernard Werbers Science-Fiction-Roman "Die Ameisen" und rückt die winzige Ameise Nummer 103.683 in den Mittelpunkt, deren Bestimmung es ist, ihre Kolonie gedeihen zu lassen und diese gegen Gefahren von außen zu verteidigen. Neben dem Erobern neuer Gebiete gelingt dies etwa durch Kämpfe und dem Knüpfen neuer Bündnisse mit anderen Tierarten.Im neuen Trailer zeigt Microids tatsächliches Ingame-Material aus dem Spiel und dank der verwendeten Unreal Engine 5 sehen die Ameisen und weiteren Tiere äußerst realistisch aus. Unter anderem zeigt das Video, wie die Ameisenkolonie Schmetterlingen und Feuerwanzen begegnet, Bäume erklimmt und Vorräte über den Waldboden trägt. Kämpfe mit anderen Ameisen, Termiten und Käfern sowie eine bedrohliche wirkende Spinne gibt es ebenfalls zu sehen.Empire of the Ants erscheint noch in diesem Jahr neben dem PC auch für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S , ein genaues Erscheinungsdatum gibt es bisher aber leider nicht.