Empire of the Ants: Strategiespiel mit fotorealistischer Grafik enthüllt

Kleine Ameise mit großer Verantwortung

Microids hat ein auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinendes Strategiespiel angekündigt: In Empire of the Ants übernehmen Spieler das Kommando über eine Ameise, die ihr Volk durch verschiedene Herausforderungen führen muss. Der Ankündigungstrailer erlaubt einen ersten Blick auf die realistisch anmutende Grafik."Empire of the Ants" (deutsch: "Das Reich der Ameisen") basiert auf dem gleichnamigen Science-Fiction-Roman des belgischen Schriftstellers Bernard Werber, welcher eine hoch entwickelte Ameisenkolonie in den Mittelpunkt rückt. Bereits im Jahr 2000 war ein erstes, (frei) auf der Geschichte aufbauendes Videospiel erschienen.Ebendieses bekommt nun ein Remake, welches derzeit beim Entwickler Tower Five entsteht und dem Echtzeitstrategie-Genre zuzuordnen ist. Spieler übernehmen darin die Rolle des sogenannten "Ameisenretters", einer kleinen Ameise, die für das Wohlergehen ihres Volkes von großer Bedeutung ist.Deren Aufgabe besteht darin, eine neue Heimat für Ihre Kolonie zu finden und anschließend für Wohlstand und Sicherheit zu sorgen. Spieler müssen dazu strategisch klug vorgehen, ihre Umgebung erkunden und sogar Allianzen mit anderen Tieren eingehen. Auch die wechselnden Jahreszeiten sollen die Kolonie immer wieder vor neue Herausforderungen stellen.Empire of the Ants entsteht mithilfe der Unreal Engine 5, das nun veröffentlichte Ingame-Material macht deutlich, dass die Entwickler auf eine fast schon fotorealistische Darstellung der Tier- und Pflanzenwelt abzielen. Das Spiel soll im Laufe des nächsten Jahres für PC und Konsole erscheinen.