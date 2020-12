Elite Dangerous: So sieht die nächste große Erweiterung 'Odyssey' aus

Die Weltraumsimulation Elite Dangerous bekommt Anfang des nächsten Jahres eine große Erweiterung spendiert und lässt mit dieser den Wunsch vieler Spieler wahr werden: in Elite Dangerous: Odyssey dürfen diese dann nämlich zum ersten Mal auch das Cockpit verlassen und zu Fuß fremde Welten erkunden.Bei den Game Awards wurde nun ein erster Gameplay-Trailer enthüllt, der zeigt, wie die voll­kommen neue Perspektive in Elite Dangerous aussieht. Wir sehen unter anderem, wie Spie­ler karge Wüstenlandschaften durchstreifen, Außenposten erkunden und sich Feu­er­ge­fech­te liefern, die durchaus an klassische Ego-Shooter erinnern. In den Missionen soll aber nicht nur gekämpft werden, mitunter ist auch unbemerktes Vorgehen oder diplomatisches Kön­nen gefragt.Elite Dangerous: Odyssey kann bereits für den PC vorbestellt werden. Der Release erfolgt Anfang 2021, ein genaues Datum fehlt bislang aber noch.