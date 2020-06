Elite Dangerous - 'Odyssey' bringt Missionen aus der Ego-Perspektive

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Frontier Developments hat die nächste große Erweiterung für die Weltraumsimulation Elite Dangerous vorgestellt: In Elite Dangerous: Odyssey dürfen Spieler künftig auf entfernten Planeten landen und allein oder zusammen mit ihrer Crew die fremden Welten erkunden. Zur Ankündigung gibt es einen ersten Trailer.No Man's Sky lässt grüßen: Elite Dangerous bekommt nächstes Jahr mit "Odyssey" ein weiteres Add-on, in dem Spieler nicht mehr nur mit ihrem Raumschiff die Galaxie bereisen, sondern auch auf Planeten landen und diese dann in der Ego-Perspektive erforschen. Viel zu sehen gibt es im Ankündigungstrailer zwar noch nicht, Frontier verspricht aber ab­wechslungsreiche Umgebungen, spannende Kämpfe und natürlich auch Missionen, die Spieler auf ihre ganz eigene Art und Weise abschließen können. Wer möchte kann also diplomatisch vorgehen - oder seine Widersacher einfach töten.Elite Dangerous: Odyssey soll nach aktuellem Stand Anfang 2021 erscheinen, ein genauer Termin wurde allerdings noch nicht genannt.