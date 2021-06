Elden Ring beeindruckt mit erstem Gameplay, Release-Termin bekannt

Ein Ring sie zu knechten

Release im Januar 2022

Bandai Namco und From Software haben beim Summer Game Fest 2021 erstes Gameplay aus dem mit Spannung erwarteten Action-Rollenspiel Elden Ring gezeigt. Parallelen zu Dark Souls sind unverkennbar, was nicht nur an den gewaltigen Bossgegnern liegt. Neben dem Trailer haben die Entwickler außerdem den Release-Termin verraten, Interessierte müssen sich allerdings noch ein wenig in Geduld üben.Elden Ring zählt zweifelsfrei zu den am meisten erwarteten Spielen, die sich derzeit in Entwicklung befinden. Dies dürfte sicherlich an den bisherigen Werken des japanischen Entwicklers From Software liegen, der etwa mit der Dark Souls-Trilogie, Bloodborne oder Sekiro große Erfolge feierte. Gameplay gab es bisher nämlich noch keines zu sehen. "Bisher", denn beim Summer Game Fest im Vorfeld der diesjährigen E3 ließ das Studio die Bombe platzen und präsentierte ganz am Ende des Live-Streams erstmals Einblicke in die Welt des Rollenspiels, welche zwar nicht ganz so finster wie etwa die von Dark Souls wirkt, aber nicht minder überwältigt.Im Trailer sind einige der unterschiedlichen Regionen und Landschaften zu sehen, die Spieler als noch namenloser Krieger während ihrer Suche nach einem mächtigen Ring frei erkunden können. Dies kann, anders als in Dark Souls, auch auf dem Rücken eines Pferdes geschehen, welches dem Video zufolge fliegen (oder zumindest sehr hoch springen) kann. Auch berittene Kämpfe sind möglich, wobei Elden Ring dem Spieler eine Reihe zum Teil riesige Bossgegner entgegenstellen wird. Neben einigen recht bizarren Kreaturen sind im Video auch feuerspuckende Drachen zu sehen.Kämpfe laufen in der für From Software typischen Manier ab und setzen vor allem auf gezielte Nahkampfattacken mit einer Reihe unterschiedlicher Schwerter. Der erste Trailer lässt bei den Duellen ein recht hohes Tempo vermuten. Wem dies allein zu schwierig ist, der kann sich daher auch online mit Freunden zusammenschließen und die Welt von Elden Ring gemeinsam durchstreifen.Neben erstem Gameplay hat Elden Ring jetzt außerdem einen Release-Termin erhalten: Das Spiel soll demnach am 21. Januar 2022 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One sowie Xbox Series X erscheinen. Wer das Spiel auf einer der beiden "alten" Konsolen kauft, kann zu einem späteren Zeitpunkt kostenlos auf die Next-Gen-Version wechseln.