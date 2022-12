Elden Ring: Kostenloses Colosseum-Update bringt PvP-Schlachten

Bandai Namco und der Entwickler From Software haben ein neues Update für Elden Ring enthüllt, welches das Fantasy-Rollenspiel um Multiplayer-Kämpfe in speziell dafür vorgesehen Arenen erweitert. Wie das aussieht, zeigt ein neues Video. Das Colosseum-Update erscheint bereits heute.Während die Ankündigung einer Story-Erweiterung für Elden Ring noch immer auf sich warten lässt, soll nun zumindest ein kostenloses Multiplayer-Update Spieler bei Laune halten. Dieses öffnet ab dem 7. Dezember 2022 die Tore der bislang verschlossenen Arenen Limgrave, Leyndell und Caelid für unerschrockene Krieger. Diese können dort zu Duellen, Free-for-All- und Teamkämpfen antreten.Das Colosseum-Update erscheint für alle unterstützten Plattformen, sodass sowohl Besitzer der PC-Version als auch Spieler auf der PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S in die Player-versus-Player-Kämpfe einsteigen dürfen.