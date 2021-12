Elden Ring: Game Awards-Trailer verrät neue Details zur Story

Mit Elden Ring nähert sich eines der meist erwarteten Rollenspiele der letzten Jahre seiner Veröffentlichung: im Februar erscheint das neueste Werk des japanischen Studios From Software, das in Zusammenarbeit mit dem Game of Thrones-Schöpfer George R.R. Martin entsteht. Bei den Game Awards 2021 wurde ein neuer Trailer gezeigt, der neue Details zur Handlung verrät.Der Story-Trailer liegt inzwischen auch in einer deutschen Sprachfassung vor. Zwar gibt es keine neuen Spielszenen zu sehen, dafür breitet das Video aber die Ausgangslage des finsteren Adventures vor uns aus. Eine mysteriöse Frau erzählt davon, wie der Elden Ring gestohlen wurde und es so zu Krieg zwischen den Halbgöttern kam. Dabei werden wir Zeuge eines spektakulären Kampfes zwischen General Radahn, Eroberer der Sterne, und Miquellas Klinge, auch bekannt als Malenie die Abgetrennte.Elden Ring erscheint am 25. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S