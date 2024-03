Dune: Awakening - Neuer Trailer zum Survival-MMO von Funcom

Überleben auf Arrakis

Basis-Bau und Kämpfe

Nachdem erst vor wenigen Tagen der zweite Teil der Dune-Neuverfilmung in den deutschen Kinos gestartet ist, gibt es nun auch Neuigkeiten zum Open-World-Survival-MMO Dune: Awakening, welches der Entwickler Funcom in einem neuen Trailer vorstellt. Ein zweites Video liefert außerdem interessante Einblicke in die Entstehung des Spiels.Funcom hatte am Montagabend zur ersten Dune: Awakening Direct geladen und in dem rund 15 Minuten langen Livestream neue Details zu dem kommenden Survival-MMO Dune: Awakening geteilt. Gezeigt wurde dabei unter anderem der neue "Survive Arrakis"-Trailer, der neben einem Vorgeschmack auf die Geschichte auch viele neue Gameplay-Eindrücke liefert.Spieler landen in Dune: Awakening auf Arrakis und werden dort nicht nur in den Kampf um das Spice verwickelt, sondern müssen sich auch den unwirtlichen Bedingungen des Planeten stellen. Neben der Hitze und Sandstürmen sind es somit umherstreifende Banditen und gigantische Sandwürmer, die das (Über-)leben schwer machen.Um auf Arrakis bestehen zu können, müssen Spieler zunächst also vor allem Wasser und andere Ressourcen finden. Letztere sind vielfältig und werden etwa dazu benötigt, eigene Basen zu bauen. Aber auch neue Waffen, Rüstungen und Fahrzeuge lassen sich so herstellen - sofern man im Besitz der richtigen Baupläne ist. Kämpfe finden in Dune: Awakening in der Third-Person-Perspektive statt, wobei ein breites Arsenal an Waffen, Boden- und Luftfahrzeugen zum Einsatz kommt.Zusätzlich zum Gameplay-Trailer hat Funcom noch ein Making-of-Video zum Spiel geteilt und lässt darin unter anderem den Kameramann Greig Fraser über die Überschneidungen der aktuellen Dune-Kinofilme mit der Spielwelt sprechen.Wann Dune: Awakening erscheint, steht bislang nicht fest. Interessierte können sich auf der Website des Spiels für kommende Betatests registrieren.