Dragon Ball Z: Kakarot - Offizieller Launch-Trailer zum Anime-Spiel

Bandai Namco veröffentlicht in dieser Woche das Spiel Dragon Ball Z: Kakarot, in dem Fans der Vorlage noch einmal die Geschichte rund um Son-Goku und die weiteren Z-Kämpfer erleben dürfen. Kurz vor dem Start stimmt der Publisher mit einem neuen Trailer auf den Actiontitel ein.Dragon Ball Z: Kakarot basiert auf der Geschichte der Anime-Serie Dragon Ball Z, erweitert diese jedoch mit neuen Story-Elementen, sodass es auch für Fans der Vorlage noch einiges Neues zu entdecken gibt. Geboten werden unter anderem effektreiche Gefechte in einer zerstörbaren Umgebung und Bosskämpfe gegen Cell, Freezer und Co. Jenseits der Schlachtfelder können Spieler aber auch anderen Tätigkeiten nachgehen und etwa fischen, essen oder mit Verbündeten trainieren.Dragon Ball Z: Kakarot erscheint am Freitag den 17. Januar 2020 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One