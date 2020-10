Doom Eternal: Story-Erweiterung 'The Ancient Gods' im Launch Trailer

Nachschub für alle Doom-Spieler: Ab sofort ist die erste Kampagnenerweiterung für Doom Eternal erhältlich und liefert neben einer neuen Story auch weitere Gegner und einen verbesserten Multiplayer. In einem neuen Trailer stimmen Bethesda Softworks und ID Software auf The Ancient Gods, Part One ein.Im DLC-Paket bekommen es Spieler mit einer vollkommen neuen Bedrohung zu tun, denn nach dem Sieg über die Khan Maykr und das Icon of Sin droht das Gleichgewicht der Mächte erneut zu kippen: Die Legionen der Hölle drohen nun nämlich auch in weitere Dimensionen vorzudringen.Hierbei kann der Doom Slayer natürlich nicht tatenlos zusehen und nimmt erneut den Kampf gegen die dämonischen Wesen auf, unter denen jetzt auch weitere Gegnertypen zu finden sind. Angeführt werden diese vom finstern Höllenfürsten Dark Lord.Besitzer der Deluxe Edition oder des Year-One-Passes von Doom Eternal erhalten die Erweiterung kostenlos. Diese kann aber auch einzeln gekauft werden. Das Hauptspiel ist dazu nicht erforderlich, da es sich um eine Standalone-Erweiterung handelt. Enthalten ist in dieser auch der Battle-Mode. Der Multiplayer-Modus wurde für die Veröffentlichung noch einmal überarbeitet und bietet etwa ein besseres Matchmaking.