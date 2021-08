DokeV: Das Adventure zeigt sich im zuckersüßen Gamescom-Trailer

Alle News zur Spielemesse

Der koreanische Entwickler Pearl Abyss hat auf der Gamescom erste Ausschnitte aus dem Action-Adventure DokeV gezeigt. Dank seiner bunten, aber dennoch realistischen Grafik, originellen Kreaturen und wildem Gameplay ist der Titel für viele eines der Highlights der diesjährigen Gamescom.DokeV (ausgesprochen: Do-kkae-bi) spielt in einer Welt, in der Menschen und die sogenannten Dokebi friedlich zusammenleben. Bei den Dokebi handelt es sich um Wesen der koreanischen Mythologie, die ihre Kraft aus den Träumen der Menschen beziehen. Spieler können die offene Welt frei erkunden, dabei verschiedene Dokebi sammeln und ähnlich wie Pokémon auch kämpfen lassen. Anders als bei den Taschenmonstern aus Japan laufen hier die Kämpfe jedoch in Echtzeit ab. Im Trailer sind dabei auch einige recht große Bossgegner zu sehen.DokeV entsteht beim koreanischen Entwickler Pearl Abyss (Black Desert) und basiert auf einer hauseigenen Grafik-Engine. Ein Erscheinungsdatum hat das Spiel noch nicht, es soll für den PC und bisher nicht näher genannte Konsolen erscheinen. In einem weiteren Video sprechen die Entwickler über die Welt von DokeV und geben weitere Einblicke in das Spiel.