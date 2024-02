Disney Epic Mickey: Rebrushed - Remake des Wii-Klassikers enthüllt

Bessere Grafik, neue Steuerung

2010 erschien mit Epic Mickey eines der bislang besten Spiele mit Micky Maus in der Hauptrolle - allerdings nur für die Nintendo Wii. Noch in diesem Jahr erscheint nun aber ein umfassendes Remake des Klassikers für so ziemlich jede aktuelle Spielkonsole. Ein erster Trailer stimmt auf das originelle Abenteuer ein.So wie damals erkunden Spieler auch in Disney Epic Mickey: Rebrushed als Micky Maus das Wasteland und begegnen dort einer Reihe unterschiedlicher Disney-Charaktere. Wieder mit dabei ist der glückliche Hase Oswald. Entscheidungen und Handlungen verändern den Verlauf und damit auch den Ausgang der Geschichte. Unterschiedliche Enden sollen so für einen erhöhten Wiederspielwert sorgen.Auch im Remake ist Micky wieder mit Farbpinsel und Verdünner bewaffnet und kann damit Dinge in der Spielwelt erschaffen oder verändern. Die Steuerung soll dafür umfassend überarbeitet werden, denn die Wii-Version machte damals von der Kombination aus Wii Remote und Nunchuk-Controller Gebrauch. Weiterhin versprechen Disney und der österreichische Spieleentwickler Purple Lamp eine verbesserte Grafik und neue Bewegungsmöglichkeiten für Micky. Explizit werden hier "Preschen", "Bodenstampfer" und "Sprinten" genannt.Disney Epic Mickey: Rebrushed soll noch in diesem Jahr für PC, PlayStation 4 Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen.