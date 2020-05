Disintegration - Shooter bekommt Termin und neuen Trailer

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Der Entwickler V1 Interactive hat die Veröffentlichung des Scifi-Shooters Disintegration datiert. Demnach können Spieler bereits im nächsten Monat auf PC und Konsolen in die Schlacht ziehen und für einen Neustart der menschlichen Zivilisation kämpfen. Begleitet wurde die Terminbekanntgabe von einem neuen Trailer.Disintegration zeichnet das Bild einer finsteren Zukunft, in der die Erde von Außerirdischen angegriffen wird. Die Menschen konnten den Angriff nur dadurch überleben, dass sie ihre Gehirne in Roboter-Körpern konservieren. Spieler schlüpfen in die Rolle des Piloten Romer Shoal, der sich dem menschlichen Widerstand anschließt und gegen die feindlichen Rayonne kämpft.Zusätzlich zu einer Singleplayer-Kampagne wird Disintegration auch einen dynamischen und teambasierten Multiplayer bieten. Neben klassischer Ego-Shooter-Action sollen Elemente des Echtzeitstrategie-Genres ins Gameplay einfließen. Disintegration erscheint am 16. Juni 2020 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One