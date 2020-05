Disintegration - Neuer Trailer stellt den Multiplayer des Shooters vor

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

V1 Interactive hat einen neuen Trailer zu Disintegration veröffentlicht und stellt in diesem die unterschiedlichen Spielvarianten des Multiplayers ein weniger genauer vor. Gleichzeitig zeigt das Video reichliche neue Ausschnitte aus dem Scifi-Shooter.Wenn Disintegration im Juni erscheint, wird das Spiel eine umfassende Singleplayer-Kampagne haben, in der sich Spieler als letzte Überlebende der Menschheit gegen übermächtige Alien-Invasoren zur Wehr setzen. Zusätzlich wird es aber auch einen Multiplayer geben, der sich aus den drei Modi "Zone Control", "Collector" und "Retrieval" zusammensetzt.In "Zone Control" müssen Spieler zusammenarbeiten, um bestimmte Regionen auf der Karte zu erobern. Diese müssen dann gegen andere Teams verteidigt werden. In "Collector" geht es darum, vor Ablauf der Zeit möglichst viele der sogenannten "brain cans" zu sam­meln, die auf der Karte verstreut sind.Im dritten Modus "Retrieval" muss hingegen ein Team Energiekerne sammeln und an einen vorgegebenen Zielort bringen. Aufgabe eines zweiten Teams ist es, dies um jeden Preis zu verhindern. Disintegration erscheint am 16. Juni 2020 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One